Школьные музеи Рязанской области откроют выставку в московском Музее Победы

В Музее Победы 8 ноября откроется выставка личных вещей фронтовиков «Рубежи памяти. От Москвы до Рязани», организованная учениками и преподавателями 4 школ Рязани и Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Музея Победы.

Центральную часть экспозиции посвятят годовщине подвига советской партизанки Зои Космодемьянской.

На выставке будет представлено свыше 50 раритетов, в том числе будильник, на циферблате которого установлено время ухода партизанки на фронт. Также посетители увидят вышитое льняное платье, любимый берет Зои Космодемьянской, рисунки, кисти и краски её младшего брата, танкиста Александра, который тоже был удостоен звания Героя Советского Союза, их портфели, книги и тетради. Также на выставке представят обгорелые погоны и петлицы погибшего старшего лейтенанта Александра Космодемьянского.

В экспозицию войдут и личные вещи уроженцев Рязанской области – советского разведчика, капитана госбезопасности, партизана, Героя Советского Союза В.А. Молодцова, гвардии старшего лейтенанта П.С. Ермилова, красноармейца П.Ф. Кочнова.

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в СССР, удостоившейся звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Выставка будет представлена в зале «Школьный Музей Победы» до 17 ноября.

Возрастная категория 6+

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram