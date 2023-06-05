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Школьники из Рязанской области стали первыми во всероссийских проектах Движения Первых

Татьяна Проводина

Российское движение детей и молодёжи подвело итоги всероссийских проектов, награждение победителей прошло на крупнейших площадках в рамках Фестиваля Первых, приуроченных к Международному дню защиты детей.

В Москве на Всероссийский форум «МедиаДвиж» собрались 500 финалистов проекта «Медиапритяжение». Проект состоял из двух частей: образовательной и конкурсной, они проходили с 20 марта по 30 апреля. Конкурсанты были разделены по уровням подготовки: юные медиа (от 8 до 13 лет), базовые и продвинутые медиа (от 14 и старше). На первом этапе ребята проходили информационно-просветительский онлайн-курс по 10 направлениям: журналистика, видеопродакшн, медиацентры, медиапедагогика, гибкие навыки, блогинг, фото, дизайн, кино и ораторское мастерство. На втором этапе участники проекта выполняли конкурсные задания и боролись за классные возможности и призы.

Церемония награждения победителей в 40 номинациях состоялась на площадке «Известия Hall». Юные любители медиа получили профессиональную технику для реализации своих проектов. Тем, кто стал лучшим в номинациях, связанных с журналистикой, вручили пресс-карты, которыми можно воспользоваться для подготовки репортажей с мероприятий.

Из Рязанской области до финала дошли 16 человек, победителями всероссийского проекта стали Архип Макаров из Шиловского района в направлении «Лучший журналистский материал» и Александр Смолин из города Скопина, его креативная фотография была признана лучшей в одноимённой номинации.

В эти же дни в Ставрополе проходил финал первого фестиваля Движения Первых «Российская школьная весна». Фестиваль объединил более 1000 школьников из 65 регионов страны по 5 направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное» и «Оригинальный жанр».

На финал из Рязанской области отправились 10 человек, все они победители регионального конкурсного отбора, который прошёл в апреле в Рязани.

По итогам Фестиваля, Рязанская область стала стала обладателем гран-при в вокальном направлении, победу завоевала Софья Марченко из Рязанского района с песней «Я любила сокола». Также лауреатом 3-ей степени в этом направлении стала рязанка Елена Герцева.

В заключительный день финала прошёл гала-концерт с участием победителей проекта, на сцене выступили обладатели гран-при. Ранее на Российской школьной весне уже выступили L’one, Хабиб и группа Dabro.

Школьники из Рязанской области стали первыми во всероссийских проектах Движения Первых
Школьники из Рязанской области стали первыми во всероссийских проектах Движения Первых
Школьники из Рязанской области стали первыми во всероссийских проектах Движения Первых

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