Школьники из Рязанской области стали первыми во всероссийских проектах Движения Первых

Российское движение детей и молодёжи подвело итоги всероссийских проектов, награждение победителей прошло на крупнейших площадках в рамках Фестиваля Первых, приуроченных к Международному дню защиты детей.

В Москве на Всероссийский форум «МедиаДвиж» собрались 500 финалистов проекта «Медиапритяжение». Проект состоял из двух частей: образовательной и конкурсной, они проходили с 20 марта по 30 апреля. Конкурсанты были разделены по уровням подготовки: юные медиа (от 8 до 13 лет), базовые и продвинутые медиа (от 14 и старше). На первом этапе ребята проходили информационно-просветительский онлайн-курс по 10 направлениям: журналистика, видеопродакшн, медиацентры, медиапедагогика, гибкие навыки, блогинг, фото, дизайн, кино и ораторское мастерство. На втором этапе участники проекта выполняли конкурсные задания и боролись за классные возможности и призы.

Церемония награждения победителей в 40 номинациях состоялась на площадке «Известия Hall». Юные любители медиа получили профессиональную технику для реализации своих проектов. Тем, кто стал лучшим в номинациях, связанных с журналистикой, вручили пресс-карты, которыми можно воспользоваться для подготовки репортажей с мероприятий.

Из Рязанской области до финала дошли 16 человек, победителями всероссийского проекта стали Архип Макаров из Шиловского района в направлении «Лучший журналистский материал» и Александр Смолин из города Скопина, его креативная фотография была признана лучшей в одноимённой номинации.

В эти же дни в Ставрополе проходил финал первого фестиваля Движения Первых «Российская школьная весна». Фестиваль объединил более 1000 школьников из 65 регионов страны по 5 направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное» и «Оригинальный жанр».

На финал из Рязанской области отправились 10 человек, все они победители регионального конкурсного отбора, который прошёл в апреле в Рязани.

По итогам Фестиваля, Рязанская область стала стала обладателем гран-при в вокальном направлении, победу завоевала Софья Марченко из Рязанского района с песней «Я любила сокола». Также лауреатом 3-ей степени в этом направлении стала рязанка Елена Герцева.

В заключительный день финала прошёл гала-концерт с участием победителей проекта, на сцене выступили обладатели гран-при. Ранее на Российской школьной весне уже выступили L’one, Хабиб и группа Dabro.