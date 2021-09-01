Школьник и студенты получили поздравления с Днём знаний от Рязанской НПК

1 сентября руководство Рязанской НПК посетило образовательные учреждения, где готовят будущие кадры для нефтехимической промышленности. С началом нового учебного года поздравили учащихся школы №43, студентов РГРТУ и Рязанского колледжа электроники.

Важное направление деятельности нефтезавода – подготовка кадров. Молодёжь, проходя обучение в рамках корпоративной системы «школа-вуз-предприятие», получает возможность пополнить штат работников Рязанской НПК.

Первая ступень системы – «Роснефть-класс». В этом году он в шестой раз принял учеников. В прошлом году «Роснефть-класс» закончили 22 человека, из них пятеро – с золотой медалью. Один выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов. Новый набор «Роснефть-класса» состоит из 25 школьников, обучение они будут проходить под контролем специалистов нефтезавода. Ребятам дадут общее представление о нефтехимической промышленности и корпоративных ценностях компании. Также школьников ожидают профориентационные занятия и экскурсии.

Вторая ступень корпоративной системе – обучение на кафедре «Химическая технология органических веществ» РГРТУ. Она работает с 2011 года. Ежегодно большинство выпускников кафедры трудоустраиваются на нефтезавод. В этом году на первый курс направления «Химическая технология» поступили 30 студентов. Рязанская НПК также активно участвует в обучении студентов-нефтехимиков. Они посещают лекции специалистов предприятия, проходят там практику. Под контролем работников нефтезавода учащиеся выбирают темы для выпускных работ и пишут их. В настоящее время на направлении обучается более 200 студентов. Студентам, демонстрирующим успехи в учёбе, предприятие выплачивает корпоративные стипендии.

Кроме РГРТУ, Рязанская НПК сотрудничает с десятью российскими вузами. Также предприятие реализует совместные проекты с Касимовским нефтегазовым колледжем и Рязанским колледжем электроники. Учащиеся ссузов регулярно проходят на предприятии практику и готовятся к написанию выпускных работ. Многие из них также пополняют ряды работников нефтезавода.