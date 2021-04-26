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Понедельник, 26 апреля, 2021
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Школьница погибла в сточной канаве, пытаясь найти рюкзак

7info
Изображение Наталья Коллегова с сайта Pixabay
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В Бронницах 14-летняя школьница погибла в сточной канаве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. 

Тело девочки с верёвкой на талии было найдено утром в воскресенье, 25 апреля. На место сразу же выехали следователи и криминалисты. 

По предварительным данным, накануне девочка обещала найти своей приятельнице рюкзак, который та уронила в канаву в начале апреля. 

Следователи провели опрос свидетелей, изъяли записи камер видеонаблюдения. Точную причину смерти подростка установят эксперты. 

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