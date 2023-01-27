Пятница, 27 января, 2023
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Школа искусств в Касимовском районе получит 27 миллионов на модернизацию

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Елатомская детская школа искусств получит после победы в конкурсе муниципальных образований Рязанской области 27 миллионов рублей на модернизацию. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Из областного бюджета выделят 20 миллионов на капитальный ремонт здания, ещё 7 миллионов пойдёт на закупку инвентаря и музыкальных инструментов.

Здание школы построено в 1958 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился ни разу. У Елатомской школы искусств есть филиалы в Гусь-Железном и Крутоярском.

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