Щетинкина рассказала о запрете телефонов в школах Рязани

В рамках правительственного часа в областной думе в среду, 31 января, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина ответила на вопрос о запрете на использование телефонов в школах.

Министр сообщила, что такой запрет носит общероссийский характер, в школах Рязанской области он также реализуется. В некоторых образовательных учреждениях ученики складывают телефоны в специальные коробки и забирают после занятий. Педагоги не имеют права отбирать их у ребёнка, могут лишь предложить сдать гаджет.

При этом ученики имеют возможность оставлять телефон при себе во время занятий, но не использовать. Пользоваться телефонами на переменах никто не запрещает.

Щетинкина также обратила внимание на то, что запрет на использование гаджетов во время занятий касается не только учеников, но и учителей.