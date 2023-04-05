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Среда, 5 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Шевроны и стяги, освящённые в рязанском храме, отправят бойцам в зону спецоперации

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Фото с сайта Рязанской епархии

Ключарь Николо-Ямского храма Рязани иерей Дмитрий Фетисов освятил стяги и шевроны с изображением Спаса Нерукотворного.

В ближайшее время их передадут военнослужащим на передовую в зону СВО. Об этом сообщается на официальном сайте Рязанской епархии.

На освящении присутствовали представители благотворительного фонда «За наших!», детско-патриотических организаций «Православные витязи» и «Ставрос», гуманитарного отряда «Горынычи» группы помощи «Друзья. За наших!»

Как рассказал отец Димитрий, сейчас любая весточка имеет большое значение для наших бойцов на передовой.

Дмитрий Фетисов: «Мы переживаем, мы любим, уважаем и благодарим наших защитников. И мы сейчас совершили освящение этих замечательных стягов, тоже как знак нашей поддержки и единения»

Шевроны и стяги, освящённые в рязанском храме, отправят бойцам в зону спецоперации
Шевроны и стяги, освящённые в рязанском храме, отправят бойцам в зону спецоперации

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