Шевроны и стяги, освящённые в рязанском храме, отправят бойцам в зону спецоперации

Ключарь Николо-Ямского храма Рязани иерей Дмитрий Фетисов освятил стяги и шевроны с изображением Спаса Нерукотворного.
В ближайшее время их передадут военнослужащим на передовую в зону СВО. Об этом сообщается на официальном сайте Рязанской епархии.
На освящении присутствовали представители благотворительного фонда «За наших!», детско-патриотических организаций «Православные витязи» и «Ставрос», гуманитарного отряда «Горынычи» группы помощи «Друзья. За наших!»
Как рассказал отец Димитрий, сейчас любая весточка имеет большое значение для наших бойцов на передовой.
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