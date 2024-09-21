Шестимесячная девочка умерла в кроватке после кормления смесью

Специалисты в области судебной медицины должны определить, почему шестимесячная девочка во Всеволожском районе Ленинградской области перестала дышать. Незадолго до того, как у ребёнка посинели губы, мать кормила его смесью, пишет «Фонтанка».

Бригада скорой помощи прибыла в квартиру в Сертолово после звонка 24-летней жительницы 21 сентября. Мать сообщила, что около 16:00 она покормила дочь и положила её в кроватку вместе с бутылочкой смеси. Менее чем через полчаса у ребёнка начали синеть губы.

Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Известно, что ребёнок родился в полной семье в марте. По предварительным данным, семья не привлекала внимания органов по делам несовершеннолетних, но у молодой матери были проблемы с соблюдением уголовного законодательства. Ей вменяли угрозу убийством, причинение лёгкого вреда здоровью, кражи, умышленное повреждение имущества и фиктивную постановку иностранных граждан на учёт.