Четверг, 16 февраля, 2023
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Шестилетний ребёнок умер во время зарядки в детском саду

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В Домодедово в детском саду скончался 6-летний ребёнок, сообщила прокуратура Московской области.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти малолетнего ребёнка в дошкольном отделении общеобразовательного учреждения г. о. Домодедово.

По предварительной информации, 15 февраля 2023 года в здании детского сада во время занятия по физкультуре, выполняя легкие физические упражнения, 6-летний мальчик потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть малолетнего.

В ходе проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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