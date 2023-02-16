Шестилетний ребёнок умер во время зарядки в детском саду

В Домодедово в детском саду скончался 6-летний ребёнок, сообщила прокуратура Московской области.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти малолетнего ребёнка в дошкольном отделении общеобразовательного учреждения г. о. Домодедово.

По предварительной информации, 15 февраля 2023 года в здании детского сада во время занятия по физкультуре, выполняя легкие физические упражнения, 6-летний мальчик потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть малолетнего.

В ходе проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.