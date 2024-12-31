Шесть тёлок погибли в огне в фермерском хозяйстве под Пронском

31 декабря около 3-х часов ночи на фермерском подворье в поселке Восточный Пронского района произошел пожар в коровнике. О происшествии сообщает издательство «Пресса».

Пожарные прибыли на место, когда огонь уже охватил здание. Спасти постройку не удалось. Большинство животных разбежались по окрестным полям и улицам, шесть коров погибли.

По словам фермера, утром удалось собрать 36 коров, а к вечеру в загон вернулись 42 тёлки. Животные содержатся без привязи и обычно держатся вместе, поэтому непонятно, почему разбежались не все.

Причины пожара выясняются сотрудниками пожнадзора.