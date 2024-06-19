Шесть машин сгорели из-за поджога тополиного пуха

В Чите полицейские нашли предполагаемого виновника пожара в гараже в Черновском районе, сообщает телеграм-канал полиции Забайкалья.

По предварительным данным, возгорание автомобилей могло произойти из-за поджога тополиного пуха.

Вечером 18 июня на территории гаража, который арендовала автошкола, загорелись шесть автомобилей отечественного производства. Сейчас выясняют, какой ущерб нанесён.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Предварительно, машины загорелись из-за тополиного пуха, который поджёг 12-летний школьник.

С мальчиком поговорили в присутствии его законных представителей.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По её результатам примут решение в соответствии с законодательством.

Полиция просит родителей контролировать поведение детей на улице. Из-за необдуманных поступков могут произойти серьёзные последствия, а иногда и трагедии.