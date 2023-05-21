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Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

7info
Фото: t.me/mosoblproc

В результате ДТП в подмосковном Щёлкове пострадали шесть человек.

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием маршрутного транспортного средства в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария на 17-м километре автодороги Щёлково — Фряново произошла 21 мая в 11.45. Водитель микроавтобуса выехал на обочину и врезался в дерево. Травмы получили 5 пассажиров и водитель. Людям потребовалась помощь медиков.

Щелковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

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