Землетрясение в Турции – это только начало страшных событий, которые произойдут в мире в ближайшее время. В этом уверена известная провидица и шаманка Кажетта.

Она считает, что страшное происшествие, унёсшее жизни тысяч человек, – это лишь первое зловещее предзнаменование. Произойдут и другие, более страшные катастрофы. А всё потому что планета возмущена тем, что люди неправильно используют её ресурсы. За счёт катаклизмов она хочет избавиться от большей части людей и «поставить» нас на место, пишет ОСН.

По словам экстрасенса, в будущем человечество столкнётся со страшным смертельным заболеванием, которое будет действовать на мозг человека. Очаг недуга обнаружат в Азии, затем вирус распространится по всем континентам.