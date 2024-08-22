Сгниют в тюрьме! Наёмникам ВСУ отказали в праве на обмен

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил исключить иностранных наемников ВСУ, совершивших преступления, из процедуры обмена военнопленными. Он считает, что их нужно судить и приговаривать к лишению свободы, вплоть до пожизненного заключения.

По словам эксперта, такие наемники не только участвуют в боевых действиях, но и совершают убийства, включая расстрелы мирного населения и использование гражданских лиц в качестве живого щита.

Фадеев подчеркнул, что эти преступления требуют максимально строгого наказания. Совет по правам человека планирует выступить с инициативой принятия соответствующего нормативного акта, который бы предусматривал суровые меры в отношении наемников, доказавших свою вину.

Член СПЧ Марина Ахмедова, недавно вернувшаяся из Курской области, поддержала предложение, отметив, что Россия не нуждается в пополнении обменных фондов за счет наемников — хватает и украинских военнослужащих. Она также указала на важность преследования таких преступников.

По данным на март 2024 года, в России объявлено в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ. Некоторые из них уже получили заочные приговоры.

Российский адвокат Дмитрий Аграновский отметил, что заочные аресты и приговоры наемникам служат предупреждением для тех, кто участвует в боевых действиях, и подчеркивают неотвратимость наказания в случае их пленения, пишет aif.ru.