«Северная Компания» поделилась планами по благоустройству Комсомольского парка

«Северная Компания» благоустроит Комсомольский парк в Рязани. Масштабные работы будут проводиться под контролем мэрии, а при их выполнении будут учитываться пожелания общественности.

«Северная Компания» намерена заменить в парке электрический кабель на более мощный. Это даст возможность улучшить освещение, а в будущем организовать новогоднюю подсветку деревьев, аналогичную подсветке на Лыбедском бульваре. К декабрю 2023 года там также хотят установить новогодние световые фигуры.

Рабочие проведут демонтаж незаконно установленного бывшими хозяевами соседнего земельного участка туалета и рекультивируют землю, которая относится к нему. Запланирован также реконструкция детской и спортивной площадки – их сделают более комфортными и безопасными.

Ещё одна важная задача – обновление зелёных насаждений. В парке появятся декоративные кустарники. Также будут посажены липы, туи и можжевельник.

Все новые объекты в Комсомольском парке будут принадлежать городу и доступны всем рязанцам. «Северная Компания» берёт на себя обязательство ухаживать за Комсомольским парком в течении ближайших пяти лет.