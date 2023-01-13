Сети 4G проведут в 17 населённых пунктов Рязанской области в 2023 году

В 2023 году сети 4G проведут в 17 населённых пунктов Рязанской области. Решение принято по итогам организованного Минцифры России голосования за населённые пункты с численностью населения 100-500 человек, которые необходимо обеспечить сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом.

Они расположены в Касимовском, Александро-Невском, Шацком, Сараевском, Шиловском, Милославском, Михайловском, Захаровском и Путятинском районах.

В минувшем году сети 4G ввели в эксплуатацию в 12 сёлах Рязанской области. Итоги реализации программы устранения цифрового неравенства нацпроекта «Цифровая экономика» в 2022 году подвели в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.

Программа реализуется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вместе с компанией ПАО «Ростелеком» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». К 2030 году планируется провести интернет во все населённые пункты с количеством жителей от 100 до 500 человек.

В Рязанской области в 2022 году доступ к связи 4G получили 2,9 тысячи жителей области, в том числе деревни Бычки Михайловского района, сёл Просечье Александро-Невского района, Пустотино Кораблинского района, Липяги и Спасское Милославского района, Бастаново Сасовского района, Выжелес Спасского района, Большое Агишево и Казачий Дюк Шацкого района.