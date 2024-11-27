Сервис SuperJob опубликовал список самых необычных вакансий

Среди тысяч вакансий на SuperJob встречаются настоящие шедевры, которые могут вызвать улыбку, а иногда и вопрос: «Вы серьезно?» А есть и такие предложения, которые заставляют завидовать, потому что у кого-то не работа, а мечта.
Вакансии, названия которых нужно «переварить»
Менеджер распила — это не про госзакупки, тут все по-честному: компании, занимающейся поставками мебельных комплектующих, нужен был человек, чтобы распиливать дерево.
А как вам педагогический дизайнер технических дисциплин? Изящное объединение в одном названии обязанностей преподавателя, творца и инженера!
Хаос-мастер: комплексное обслуживания здания — это, конечно же, своего рода борьба с хаосом, но кто бы подумал?
Работа для тех, кто в детстве в песочнице не наигрался, — управляющий песчаным карьером.
Как вам вакансия хантера? И это не связано с киноиндустрией. Нужно было всего лишь коммуницировать с клиентами и активно участвовать в банковских конференциях.
Вакансия специалиста по вятскому коду для тех, у кого сформировано внутреннее ощущение культурного кода, вятского вайба и есть понимание гармонии звучания вятских свистулек.
Сборщик бутербродов — работа для тех, кто мечтал собрать бутерброд с идеальной симметрией. На этой работе в распоряжении мастера есть булкорезательная машина.
А еще в 2024 с помощью SuperJob можно было устроиться зальным заведующим. Работодатель, видимо, решил бороться с англицизмами на местах: был мерчандайзер — стал заведующий. Звучит, согласитесь, солиднее.
Не только менеджеры, управляющие и заведующие
Позолотчик: в обязанностях — золотить старинные книги.
Чтобы создавать красоту, иногда требуются крепкие легкие, иначе стеклодувом не стать.
Можно рассмотреть и вакансию эмальера: создание ювелирных украшений еще как вдохновляет.
Для обладателей богатырской силы — позиция ученика мастера на производство бетонной мебели: тягать веса́ до 50 кг.
Менее творческие, но не менее удивительные вакансии публиковало у нас швейное производство — работник на утюг и специалист на зашив мыска у носков.
Вам знакома профессия «ручница»? Это мелкие швейные обязанности для аккуратных рукодельниц.
Компания, которая уже более 17-и лет занимается чисткой и монтажом печей, каминов и дымоходов, искала желающих на позицию трубочиста.
Заботиться о братьях наших меньших — благородная миссия: работа мечты для любителей хвостатых — выгульщик собак.
Для мечтавших работать у моря и растить лозу — виноградарь.
Предложение для тех, кто стремится к гармонии и умиротворению, — смотритель японского сада.