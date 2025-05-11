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Фото: t.me/ryazan_chp62
Происшествия

Серьёзное ДТП произошло на Первомайском проспекте в Рязани

Алексей Самохин

Поздно вечером в субботу, 10 мая, на Первомайском проспекте в Рязани произошло серьёзное ДТП. Информация от очевидцев появилась в социальных сетях.

Напротив бывшей гостиницы «Первомайская» столкнулись три легковых автомобиля. Машины получили серьёзные повреждения.

Подробности инцидента пока неизвестны, официальная информация уточняется.

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