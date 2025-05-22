Серьёзное ДТП произошло на перекрёстке в Рязани

Утром в четверг, 22 мая, на перекрёстке улиц Чкалова и Вокзальной произошло серьёзное ДТП. Об аварии сообщает группа «Подслушано у водителей Рязани».
Недалеко от поликлиники № 2 столкнулись троллейбус 5-го маршрута и легковой автомобиль. Также на дороге лежит скутер.
Автор поста советует выбирать объездной маршрут. По состоянию на 07:40 движение было затруднено.
Фото: @vk.com/voditelrzn62
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