Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области

Председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков в среду, 8 июня, вручил награды Рязанской областной Думы лучшим социальным работникам региона. Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования Дня социального работника. В нём приняли участие врио губернатора Рязанской области Павел Малков, представители региональной и муниципальной власти, руководители и сотрудники социальных учреждений.
Сергей Пупков поздравил социальных работников от имени председателя и депутатов регионального парламента.
Присутствующим на празднике председатель комитета по социальным вопросам областной Думы пожелал здоровья и успехов в работе. Лучшие сотрудники социальных учреждений региона получили из его рук почётные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.