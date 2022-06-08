Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области

Председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков в среду, 8 июня, вручил награды Рязанской областной Думы лучшим социальным работникам региона. Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования Дня социального работника. В нём приняли участие врио губернатора Рязанской области Павел Малков, представители региональной и муниципальной власти, руководители и сотрудники социальных учреждений.

Сергей Пупков поздравил социальных работников от имени председателя и депутатов регионального парламента.

— Задачи по развитию и модернизации службы социального обеспечения, которые ставит наш Президент, требуют не только слаженной работы всех органов власти, но и неравнодушного, высокопрофессионального отношения коллектива социальных работников, который существует у нас в области. Мы видим, что он отвечает требованиям сегодняшнего дня, с ним мы смело можем смотреть в завтрашний день, — отметил он.

Присутствующим на празднике председатель комитета по социальным вопросам областной Думы пожелал здоровья и успехов в работе. Лучшие сотрудники социальных учреждений региона получили из его рук почётные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.