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Среда, 8 июня, 2022

Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области

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Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области

Председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков в среду, 8 июня, вручил награды Рязанской областной Думы лучшим социальным работникам региона. Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования Дня социального работника. В нём приняли участие врио губернатора Рязанской области Павел Малков, представители региональной и муниципальной власти, руководители и сотрудники социальных учреждений.

Сергей Пупков поздравил социальных работников от имени председателя и депутатов регионального парламента.

— Задачи по развитию и модернизации службы социального обеспечения, которые ставит наш Президент, требуют не только слаженной работы всех органов власти, но и неравнодушного, высокопрофессионального отношения коллектива социальных работников, который существует у нас в области. Мы видим, что он отвечает требованиям сегодняшнего дня, с ним мы смело можем смотреть в завтрашний день, — отметил он.

Присутствующим на празднике председатель комитета по социальным вопросам областной Думы пожелал здоровья и успехов в работе. Лучшие сотрудники социальных учреждений региона получили из его рук почётные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.

Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области
Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области
Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области
Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области
Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области
Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области
Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области
Сергей Пупков вручил награды регионального парламента лучшим социальным работникам Рязанской области
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