Заявления нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского отражают марионеточный характер киевского режима и его предательство народа страны, ни о каком возврате к границам 2022 года речи быть не может, заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

«Зеленский разразился жалобами на Запад, который его обманул со вступлением в НАТО. Все так: вор у вора дубинку украл! Только жалобы Зеленского – это плач Иуды, предателя народа Украины, и никто его не простит, – говорит политик. – Он обещал остановить войну еще в 2019 году, когда пришел к власти благодаря доверию граждан. Потом, в 2022 году, у него был еще один шанс, но он, следуя указке своих западных хозяев, его отверг. Теперь в попытке оправдаться Зеленский врет про то, что его хотели отстранить от власти, и требует «не обсуждать Украину без Украины». Мерзавец! Давно заслужил место на скамье подсудимых!»

По словам лидера СРЗП, Зеленский «давно потерял моральное и юридическое право обсуждать судьбу Украины».

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«На Западе это прекрасно понимают, но пытаются сохранить видимость легитимности украинского диктатора и склоняют его к переговорам с Россией. Он брыкается, но потихоньку идет на попятную. Уже согласен на границы 2022 года, то есть готов признать Крым российским. Нам эти уступки ни к чему – территориальный вопрос мы вообще обсуждать не планируем. Все, что нужно от Зеленского сейчас, – подписать капитуляцию. А переговоры о послевоенном урегулировании нужно вести не с ним, а с США», – добавил Сергей Миронов.