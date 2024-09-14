Суббота, 14 сентября, 2024

Сергей Миронов: Повышение ставки ЦБ тормозит не инфляцию, а всю экономику

Автор: Алексей Самохин

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Очередное увеличение ключевой ставки губительно отразится на положении граждан, бизнесе и развитии экономики, заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. 

«Центробанк в рамках своей безуспешной борьбы с инфляцией вновь задрал ключевую ставку – до 19%. Это узколобая либеральная политика – как дергать за один и тот же рычаг, который давно сломался, – комментирует лидер СРЗП. – Уже давно очевидно, что рост ставки не тормозит инфляцию. На это в конце августа указывал и Президент России. До того производители продуктов питания анонсировали рост своих сцен, связывая это с предыдущим увеличением ставки в июле. Повышение ставки не сдерживает инфляцию, а тормозит всю экономику. Но руководство ЦБ как будто ничего не видит, не слышит, упорно играет только в одни ворота – жирующего на заоблачной ставке банковского сектора». 

Рост ставки приведет к еще большему подорожанию кредитов для граждан и бизнеса, подчеркнул Сергей Миронов. 

«Центробанк душит реальный сектор в долгах и кредитах, – говорит глава СРЗП. – Для сравнения: накануне Европейский ЦБ второй раз за три месяца снизил ставку – до 3,65%. Кредитная ставка там 3,9%. А наш бизнес вынужден брать кредиты под 30–40%! Политика ЦБ бьет по предприятиям не хуже санкций. Я уже не говорю о гражданах, которые тонут в долгах. Пора прекращать это вредительство! Нужно законодательно отменять независимость Центробанка и подключать к управлению денежно-кредитной политикой представителей Президента, Правительства, федерального парламента. «Справедливая Россия – За правду» вносила такие инициативы».

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