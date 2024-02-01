Четверг, 1 февраля, 2024
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Сергей Миронов поддержал запрет «недружественных» коллекторов

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru
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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов считает необходимой мерой полный запрет деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц взыскателями с иностранным участием.

«Подготовлен проект соответствующего указа Президента РФ, против которого уже выступили банкиры и коллекторы. Кто бы сомневался! Очевидно, среди них очень многие попадают под запрет. По итогам прошлого года наши граждане выплатили вышибалам рекордные 23 млрд рублей. Остается гадать, какая часть этих средств ушла за рубеж. Не стоит сбрасывать со счетов, что доступ к персональным данным вражеские спецслужбы могут использовать для давления на „клиента“. Будешь сотрудничать — простим долг, заартачишься — устроим тебе веселую жизнь. Это вполне реальная угроза!» — подчеркнул парламентарий.

Лидер социалистов напомнил, что принципиальная позиция СРЗП состоит в полном запрете коллекторской деятельности и самой возможности переуступки прав по долгам.

«К сожалению, наши законопроекты были отклонены думским большинством. Тем не менее мы приветствуем любые шаги по ограничению этого легального вида бандитизма. Недавно Правительство обязало судебных приставов контролировать деятельность по возврату долгов не только коллекторов, но и кредитных и микрофинансовых структур. Проект президентского указа также касается и взыскателей, и банков, и МФО. Так что подвижки есть, и надеюсь, что работа в этом направлении будет продолжена», — отметил Миронов.

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