Сергей Лазарев отреагировал на придирчивость Ивана Абрамова в шоу «Ярче звёзд»

В субботу в 21.00 на ТНТ выйдет третий выпуск нового сезона «Ярче звезд» (16+) — шоу, в котором талантливые люди перевоплощаются в известных артистов со всего мира, исполняя популярные и всеми любимые песни. В новом выпуске в проекте появится новый член жюри – певец и телеведущий Сергей Лазарев.

Телезрителей ждёт четыре ярких перевоплощения от участников шоу, которые выступят в образах Элвиса Пресли, Михаила Круга, Ларисы Долиной и Тони Брэкстон. Перед членами жюри в очередной раз встанет непростая задача – выбрать лучшего из участников. Обсуждая одно из выступлений, между жюри произойдет небольшое разногласие из-за расхождения творческих взглядов.

Так, Сергей Лазарев, который покажет себя в меру лояльным и справедливым членом жюри, не удержится от саркастичного высказывания в адрес Ивана Абрамова, который начнёт придираться к определённым деталям в выступлении одного из участников шоу.

«Откройте форточку, душно стало просто!», — выскажется Сергей Лазарев, изображая недовольство во время комментария комика.

«Они привыкли уже. У них иммунитет», — иронично ответит Абрамов Лазареву.

Язвительный диалог перерастёт в нейтральную шутку, а вот выбор победителя выпуска окажется трудной задачей, учитывая итоги зрительского голосования.

«Сергей первый раз в нашем жюри, однако именно он задаёт тон этому совещанию. Очень жаркое обсуждение!», — прокомментирует дебаты жюри ведущий шоу Тимур Родригез.

После активной дискуссии Сергей Лазарев объявит имя победителя, который не только выиграет полмиллиона рублей, но и получит возможность принять участие в финале шоу.