«Эту книгу я писал всю жизнь» — так сказал известный в Рязани краевед Сергей Филимонов на презентации своей книги «В Захупте или книга для сына».

Презентация прошла в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина.

Сергей Владимирович Филимонов давно и страстно пропагандирует свой родной Ряжск в разных творческих и культурно-просветительских проектах. Около двадцати лет он делает популярные Гаретовские чтения, где краеведы и историки читают доклады о Ряжске дореволюционном. Фестиваль творчества «Рановское лето» тоже уже много лет объединяет культурные силы рязанской земли. И ежегодно на улицах Ряжска торжественно открываются мемориальные доски выдающимся жителям города.

На творческий вечер Сергея Филимонова приехали друзья из Ряжска, а также пришли рязанцы, которые не забывают свою малую родину: Юлия Мокроусова, Михаил Тихонский, Сергей Иконников, Юрий Леонтьев. Это творческие люди, которые долгие годы работают в команде Сергея Филимонова на всех его проектах.

Автор читал фрагменты из своей книги, звучали лирические песни о России, а еще выступали поклонники творчества писателя. Встречу с читателями помогала провести директор ЦБС г. Рязани Лариса Крохалёва. Она сказала, что Ряжску необыкновенно повезло, что на его земле родился такой человек, истово преданный родным корням и своей земле.

Жива ещё мама Сергея Владимировича, недавно ей исполнилось 90 лет, и она первой увидела книгу сына, в которой и о ней, и о всей их родне, о друзьях и односельчанах.

«Здесь любовь на каждой странице», — говорили о книге соседи писателя по Ряжску.

Краевед Сергей Филимонов показал пример бережного и отеческого отношения к документальной истории на примере своей семьи. Не дать прерваться связующей нити времён — такая задача у писателей, любящих родной край и отвечающих на вопрос молодого поколения — с кого делать жизнь?

Ирина Нечаева