Четверг, 26 января, 2023
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Сергей Филимонов представил книгу «В Захупте или книга для сына»

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«Эту книгу я писал всю жизнь» — так сказал известный в Рязани краевед Сергей Филимонов на презентации своей книги «В Захупте или книга для сына».

Презентация прошла в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина.

Сергей Владимирович Филимонов давно и страстно пропагандирует свой родной Ряжск в разных творческих и культурно-просветительских проектах. Около двадцати лет он делает популярные Гаретовские чтения, где краеведы и историки читают доклады о Ряжске дореволюционном. Фестиваль творчества «Рановское лето» тоже уже много лет объединяет культурные силы рязанской земли. И ежегодно на улицах Ряжска торжественно открываются мемориальные доски выдающимся жителям города.

На творческий вечер Сергея Филимонова приехали друзья из Ряжска, а также пришли рязанцы, которые не забывают свою малую родину: Юлия Мокроусова, Михаил Тихонский, Сергей Иконников, Юрий Леонтьев. Это творческие люди, которые долгие годы работают в команде Сергея Филимонова на всех его проектах.

Автор читал фрагменты из своей книги, звучали лирические песни о России, а еще выступали поклонники творчества писателя. Встречу с читателями помогала провести директор ЦБС г. Рязани Лариса Крохалёва. Она сказала, что Ряжску необыкновенно повезло, что на его земле родился такой человек, истово преданный родным корням и своей земле.

Сергей Филимонов представил книгу «В Захупте или книга для сына»
Сергей Филимонов представил книгу «В Захупте или книга для сына»

Жива ещё мама Сергея Владимировича, недавно ей исполнилось 90 лет, и она первой увидела книгу сына, в которой и о ней, и о всей их родне, о друзьях и односельчанах.

«Здесь любовь на каждой странице», — говорили о книге соседи писателя по Ряжску.

Краевед Сергей Филимонов показал пример бережного и отеческого отношения к документальной истории на примере своей семьи. Не дать прерваться связующей нити времён — такая задача у писателей, любящих родной край и отвечающих на вопрос молодого поколения — с кого делать жизнь?

Ирина Нечаева

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