Сергей Белоголовцев расскажет о тяжёлом диагнозе сына в эфире шоу

В эту субботу гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет Сергей Белоголовцев. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Популярный артист расскажет о тяжёлом диагнозе младшего сына и о том, как их дружной семье удалось победить болезнь.

Сергея Белоголовцева прославили остроумные и лёгкие комедийные проекты, которые помогали зрителям расслабиться и отдохнуть. Однако мало кто знал, что в семье самого Сергея растёт мальчик с диагнозом ДЦП, на лечение и реабилитацию которого уходят все силы. Сергей Белоголовцев откровенно признается ведущей шоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой, как тяжело приходилось им с женой в первые месяцы и годы жизни сына.

Сергей и Наталья делали всё, чтобы Евгений получал полноценный уход и мог развиваться. Однако иногда отчаяние и усталость давали о себе знать. В эфире «Секрета на миллион» Белоголовцев вспомнит, что поначалу они с женой старались скрывать от общественности больного ребёнка, чтобы избежать навязчивых и бестактных вопросов. Однако потом поняли, что это неправильно, и перестали замалчивать проблему.

Активная работа на телевидении и воспитание тяжелобольного ребёнка не могли не сказаться на отношениях в семье. Сергей откровенно расскажет Лере Кудрявцевой о семейном кризисе, который им с Натальей удалось успешно преодолеть и остаться не только супругами, но и близкими людьми. Их сыновья выросли в полной счастливой семье и подарили родителям уже четверых внуков.

Поведает Сергей и о коллегах по творческому цеху, вместе с которыми прославился. Актёр объяснит, почему они сейчас не общаются и что он думает по этому поводу. Кроме того, Белоголовцев расскажет о своём отношении к современному юмору и признается, почему не находит его смешным.

Фото: PR НТВ