Серебро и золото Олимпиады: памятные монеты, посвященные играм

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В пятницу, 23 июля, стартуют XXXII летние Олимпийские игры в Токио. На две недели внимание всего мира будет приковано к беговым дорожкам, бассейнам, спортивным коврам и полям. Рекорды и достижения останутся в записях арбитров и на фотоснимках, а какие-то, возможно, будут увековечены и в металле.

Знаковые спортивные события часто находят отражение на памятных монетах. В день старта Олимпиады вместе с рязанским отделением Банка России вспомним некоторые из них.

Сегодня в коллекциях нумизматов – несколько десятков денежных знаков, рассказывающих историю олимпийского движения в нашей стране. Так, глядя на монету 1993 года, можно узнать, что впервые наши соотечественники принимали участие в Олимпийских играх еще в 1900 году, в Париже. Наездники на фоне Эйфелевой башни грациозно проезжают на полотне из платины. В той же серии, «Олимпийский век России», запечатлели и первого золотого медалиста Российской империи. Это Николай Панин-Коломенкин, ставший лучшим в фигурном катании: зимних олимпийских игр тогда ещё не проводили, поэтому фигуристы соревновались в 1908 году на летнем турнире.

А вотОлимпиада-1912 в Стокгольме болельщиков не порадовала: впервые в играх приняла участие сборная по футболу, которая сначала проиграла финнам 1:2, а затем Германии 0:16. Это поражение и по сей день остается крупнейшим для национальной сборной.

Впрочем, были у футболистов и триумфы. Дважды сборная СССР выигрывала золотые медали Олимпиады: в 1956 году в Мельбурне и в 1988 году в Сеуле. Обе победы отражены на серебряных памятных монетах серии «100-летие Российского футбола», выпущенных в 1997 году. Отдельные монеты посвящены выдающимся игрокам: вратарю Льву Яшину и нападающему Эдуарду Стрельцову. На денежных знаках можно увидеть портреты спортсменов, стилизованное изображение поля и мячи с их факсимильной подписью.

Олимпиада в Мельбурне запомнилась и победами легкоатлетов. Так, Лариса Латынина стала абсолютной чемпионкой игр, а Борис Шахлин стал первым на различных гимнастических снарядах (конь и командное первенство). В их честь в серии «Выдающиеся спортсмены России» были выпущены серебряные памятные монеты, где на зеркальном поле диска изображены портреты гимнастов, а рядом – фигуры, выполняющие упражнение.

XXII летние Олимпийские игры проходили в Москве в 1980 году. Госбанк СССР за несколько лет до соревнований начал выпускать монеты, посвященные этому событию, от монет номиналом 1 рубль из медно-никелевого сплава до монет номиналом 150 рублей из платины. Художники-медальеры изобразили и знаковые места столицы, среди которых Кремль и МГУ, и виды спорта, в которых шла борьба, и спортивные объекты, например, гребной канал в Крылатском, стадион им. Ленина и другие. Монеты из платины украсили античные фигуры: дискобол, борцы, колесницы и бегуны, как дань уважения родине Олимпийских игр Греции. Кстати, монета номиналом 100 рублей «Спорт и мир», выпущенная в 1977 году, стала первой золотой памятной монетой в СССР.

Сидней, Афины, Пекин, Лондон, Рио, а теперь Токио – каждые четыре года столицы Олимпийских игр меняются, спортсмены ставят новые рекорды. А у нумизматов появляется возможность пополнить свою коллекцию, ведь памятные монеты отражают знаковые страницы истории страны, открытия и достижения ее жителей.