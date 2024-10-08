Семью с коляской не пустили в храм в Челябинске

Сотрудники Челябинского кафедрального собора не пустили женщину с детской коляской в храм, объяснив, что это не место для прогулок, а святилище для общения с Богом. Об этом сообщает ТАСС.

по данным местных СМИ, одна из жительниц города столкнулась с проблемой, войдя в собор с коляской. Пресс-служба подчеркивает, что храм — это святое место, и, как правило, прихожане входят туда с глубоким уважением. Рекомендуется брать маленьких детей на руки.

Также уточняется, что в церквях не принято разговаривать или пользоваться телефонами, и существуют определенные нормы по внешнему виду. Традиционное благоговение должно отражаться не только в поведении, но и в том, как люди передвигаются.

В епархии отметили, что для маломобильных граждан сегодня созданы условия для свободного доступа ко всем храмам Русской православной церкви, и всегда найдутся помощники в тех местах, где отсутствуют пандусы.