Семиклассницу изнасиловали на вписке в Москве

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В Москве на вписке изнасиловали 15-летнюю девочку, сообщает РЕН ТВ.

Семиклассница пришла ночевать к подруге-ровеснице в квартиру на улице Северный бульвар. Девушку отпустила мать. Через некоторое время к подругами присоединились знакомые – 20-летний курьер и его 16-летняя девушка. Они принесли алкоголь.

Компания выпивала, затем подруга курьера ушла, тусовка продолжилась. Через некоторое время школьница потеряла сознание, а очнулась в час ночи в одних трусах в комнате с подругой и знакомым.

Девочка предположила, что её изнасиловали и сообщила в полицию. Правоохранители завели уголовное дело, парня задержали 19 июля. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.