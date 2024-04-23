Вторник, 23 апреля, 2024

Семьи могут получить материнский капитал при усыновлении ребёнка

Автор: 7info

Опубликовано

Материнский капитал могут получать семьи при усыновлении ребёнка с 1 января 2007 года, напоминает телеграм-канал Минтруда РФ.

Размер выплат зависит от количества детей в семье и времени усыновления. В 2024 году маткапитал составляет:

после усыновления или рождения первого ребёнка — 630,4 тыс. рублей;

при усыновлении или рождении второго ребёнка в семье — дополнительно 202,6 тыс. рублей;

если вы не получали маткапитал на первого ребёнка и усыновили второго — 833 тыс. рублей.

Датой усыновления считается дата вступления решения суда в законную силу.

Сертификат на маткапитал придет автоматически в личный кабинет на портале Госуслуг в течение 15 дней с момента регистрации усыновления.

Нельзя получить материнский капитал при усыновлении в случае, если:

▫️ приемные родители уже получали маткапитал на первого и второго ребёнка;

▫️ усыновители лишены родительских прав в отношении своих детей;

▫️ усыновление отменено по решению суда;

▫️ усыновленный ребёнок является пасынком или падчерицей (ребёнком супруга).

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