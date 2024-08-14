Среда, 14 августа, 2024

«Семейные игры. Битва за олимп» стартуют 24 августа

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: СТС

24 августа в 11:00 на СТС премьера спортивно-развлекательного шоу «Семейные игры. Битва за олимп» (16+), в котором 18 семей со всей России поборются за 3 миллиона рублей. Ведущими телепроекта стали Александр Пушной, Валя Карнавал и Василий Артемьев, а главным арбитром — Мария Киселёва.

В новом шоу команды из четырёх родственников в возрасте от 10 до 65 лет ждут 8 отборочных игр, 3 полуфинала и суперфинал. Герои столкнутся с 5-метровыми смайликами, пройдут прозрачный лабиринт с закрытыми глазами, соберут пазлы 3 метра высотой, примерят 20-килограммовые костюмы сумоистов, прокатятся в 3-метровых зорбах и постреляют из гигантских пушек мячами.

«Мы с родными тоже всегда с удовольствием участвуем в спортивных конкурсах и мероприятиях, — говорит трёхкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва. — В целом такое времяпровождение — это не только про оздоровление тела, но и про очень важный смысл — сплочение. У всех нас такой бешеный ритм, столько дел, но общение с семьёй — самое главное и ценное. И я рада, что наш проект об этом напоминает».

Спортивный опыт за плечами не только у Марии Киселёвой и регбиста Василия Артемьева, но и блогера Вали Карнавал. «Моей первой любовью стала лёгкая атлетика, которой я занималась четыре года. У меня даже есть первый взрослый разряд, — делится она. — В планах пробежать марафон в Москве. Но и сейчас в моей жизни присутствует спорт: я могу как на съёмках поприседать и поотжиматься, так и в зале потренироваться».

В отличие от коллег Александр Пушной не занимался профессиональным спортом и впервые вёл спортивно-развлекательное шоу. «Я единственный в этой программе, кто имеет отношение к спорту ровно столько же, сколько наши участники, поэтому здесь я на стороне семей. Повторять за ними не стал бы, даже пробовать боюсь», — признаётся он.

Съёмки проходили на волейбольной арене «Динамо». На строительство декораций для эстафет ушло 3 тонны металла, а для конкурсов понадобились 10 000 кубиков, 200-килограммовая катапульта и 600 шаров.

«Новый телепроект может занять свою нишу среди любителей спорта и помочь сделать спорт ещё популярнее. „Суперниндзя“ и „Суперниндзя. Дети“ с этой задачей начали справляться и завоевали целую армию поклонников. Теперь свои силы могут попробовать и семьи зрителей. И для этого им не нужно обладать уникальными навыками или подготовкой атлетов», — считает Василий Артемьев.

«Семейные игры. Битва за олимп» стартуют 24 августа
«Семейные игры. Битва за олимп» стартуют 24 августа
«Семейные игры. Битва за олимп» стартуют 24 августа
«Семейные игры. Битва за олимп» стартуют 24 августа
«Семейные игры. Битва за олимп» стартуют 24 августа
«Семейные игры. Битва за олимп». Фото: СТС

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