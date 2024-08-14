«Семейные игры. Битва за олимп» стартуют 24 августа

24 августа в 11:00 на СТС премьера спортивно-развлекательного шоу «Семейные игры. Битва за олимп» (16+), в котором 18 семей со всей России поборются за 3 миллиона рублей. Ведущими телепроекта стали Александр Пушной, Валя Карнавал и Василий Артемьев, а главным арбитром — Мария Киселёва.

В новом шоу команды из четырёх родственников в возрасте от 10 до 65 лет ждут 8 отборочных игр, 3 полуфинала и суперфинал. Герои столкнутся с 5-метровыми смайликами, пройдут прозрачный лабиринт с закрытыми глазами, соберут пазлы 3 метра высотой, примерят 20-килограммовые костюмы сумоистов, прокатятся в 3-метровых зорбах и постреляют из гигантских пушек мячами.

«Мы с родными тоже всегда с удовольствием участвуем в спортивных конкурсах и мероприятиях, — говорит трёхкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва. — В целом такое времяпровождение — это не только про оздоровление тела, но и про очень важный смысл — сплочение. У всех нас такой бешеный ритм, столько дел, но общение с семьёй — самое главное и ценное. И я рада, что наш проект об этом напоминает».

Спортивный опыт за плечами не только у Марии Киселёвой и регбиста Василия Артемьева, но и блогера Вали Карнавал. «Моей первой любовью стала лёгкая атлетика, которой я занималась четыре года. У меня даже есть первый взрослый разряд, — делится она. — В планах пробежать марафон в Москве. Но и сейчас в моей жизни присутствует спорт: я могу как на съёмках поприседать и поотжиматься, так и в зале потренироваться».

В отличие от коллег Александр Пушной не занимался профессиональным спортом и впервые вёл спортивно-развлекательное шоу. «Я единственный в этой программе, кто имеет отношение к спорту ровно столько же, сколько наши участники, поэтому здесь я на стороне семей. Повторять за ними не стал бы, даже пробовать боюсь», — признаётся он.

Съёмки проходили на волейбольной арене «Динамо». На строительство декораций для эстафет ушло 3 тонны металла, а для конкурсов понадобились 10 000 кубиков, 200-килограммовая катапульта и 600 шаров.

«Новый телепроект может занять свою нишу среди любителей спорта и помочь сделать спорт ещё популярнее. „Суперниндзя“ и „Суперниндзя. Дети“ с этой задачей начали справляться и завоевали целую армию поклонников. Теперь свои силы могут попробовать и семьи зрителей. И для этого им не нужно обладать уникальными навыками или подготовкой атлетов», — считает Василий Артемьев.

«Семейные игры. Битва за олимп». Фото: СТС