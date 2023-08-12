В Волгоградской области семейная пара убила троих мужчин меньше чем за год, пишет телеграм-канал Baza.

Один из эпизодов произошел 6 августа недалеко от станции Котельниково. Там супруги распивали алкоголь с друзьями. В разгар застолья злоумышленники поругались с одним из мужчин и забили до смерти.

Через два дня они решили избавиться от свидетеля убийства. Они позвали его на рыбалку. В итоге муж и жена избили жертву до потери сознания и скинули тело в реку. В совершении преступлений им помогал знакомый.

На следующий день полицейские задержали троицу, которая вскоре призналась еще в одном убийстве. Выяснилось, что в октябре 2022 года друзья забили до смерти собутыльника и скинули его тело в колодец.