Семь рязанских улиц остались во вторник без холодной воды

6 апреля в Рязани отключили холодную воду на семи улицах, сообщает мэрия.
Причина отключения – аварийно-восстановительные работы. Специалисты Водоканала уже приступили к устранению аварий.
До 17.00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Касимовское шоссе, дом 13, дом 15 корп. 2, дом 15, дом 17б, дом 19а, дом 19б,
- улица Кальная, дом 23, дом 25,
- улица Гоголя, дом 34/6, дом 36,
- улица Кирпичный завод, дом 16,
- улица Высоковольтная, дом 49,
- улица Чкалова, дом 10.
Также в администрации уточнили, что воду к 17.00 восстановят по адресу: улица Новосёлом, дом 56 корп. 1.