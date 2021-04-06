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Вторник, 6 апреля, 2021
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Семь рязанских улиц остались во вторник без холодной воды

7info7
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

6 апреля в Рязани отключили холодную воду на семи улицах, сообщает мэрия.

Причина отключения – аварийно-восстановительные работы. Специалисты Водоканала уже приступили к устранению аварий.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Касимовское шоссе, дом 13, дом 15 корп. 2, дом 15, дом 17б, дом 19а, дом 19б,
  • улица Кальная, дом 23, дом 25,
  • улица Гоголя, дом 34/6, дом 36,
  • улица Кирпичный завод, дом 16,
  • улица Высоковольтная, дом 49,
  • улица Чкалова, дом 10.

Также в администрации уточнили, что воду к 17.00 восстановят по адресу: улица Новосёлом, дом 56 корп. 1.

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