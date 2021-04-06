Семь рязанских улиц остались во вторник без холодной воды

6 апреля в Рязани отключили холодную воду на семи улицах, сообщает мэрия.

Причина отключения – аварийно-восстановительные работы. Специалисты Водоканала уже приступили к устранению аварий.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Касимовское шоссе, дом 13, дом 15 корп. 2, дом 15, дом 17б, дом 19а, дом 19б,

улица Кальная, дом 23, дом 25,

улица Гоголя, дом 34/6, дом 36,

улица Кирпичный завод, дом 16,

улица Высоковольтная, дом 49,

улица Чкалова, дом 10.

Также в администрации уточнили, что воду к 17.00 восстановят по адресу: улица Новосёлом, дом 56 корп. 1.