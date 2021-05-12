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Среда, 12 мая, 2021
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Селу Ижевское Спасского района присвоили статус исторического поселения

Елена Лобанова
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Селу Ижевское Спасского района присвоили статус исторического поселения регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Ижевское станет третьим поселением в Рязанской области помимо Рязани и Касимова. Проектируемые границы составляют 411, 4 га, что составляет 66% от общей площади села. К предмету охраны отнесли ценные градоформирующие объекты, планировочную и объемно-пространственную структуру. С момента вступления в силу этого документа на территории поселения устанавливается особое регулирование градостроительной деятельности.

— Решение, которое принято в отношении Ижевское, направлено на сохранение его исторического облика, но ни в коем случае не на полную и тотальную консервацию этого самого облика и недопущение сделать что-либо на территории поселения. Решения о присвоении статуса исторического поселения не должны препятствовать развитию городов, – сказал Николай Любимов. 

Губернатор поручил зампредседателя Правительства региона Евгению Беленецкому и руководству Государственной инспекции обеспечить необходимые условия для эффективного развития села.

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