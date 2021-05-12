Селу Ижевское Спасского района присвоили статус исторического поселения

— Решение, которое принято в отношении Ижевское, направлено на сохранение его исторического облика, но ни в коем случае не на полную и тотальную консервацию этого самого облика и недопущение сделать что-либо на территории поселения. Решения о присвоении статуса исторического поселения не должны препятствовать развитию городов, – сказал Николай Любимов.