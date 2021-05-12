Селу Ижевское Спасского района присвоили статус исторического поселения регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ижевское станет третьим поселением в Рязанской области помимо Рязани и Касимова. Проектируемые границы составляют 411, 4 га, что составляет 66% от общей площади села. К предмету охраны отнесли ценные градоформирующие объекты, планировочную и объемно-пространственную структуру. С момента вступления в силу этого документа на территории поселения устанавливается особое регулирование градостроительной деятельности.
Губернатор поручил зампредседателя Правительства региона Евгению Беленецкому и руководству Государственной инспекции обеспечить необходимые условия для эффективного развития села.