Сексолог Лукиянов развеял популярный миф о сексе для здоровья

Популярный миф о том, что секс необходим для здоровья, до сих пор активно обсуждается в соцсетях. Однако специалисты предупреждают: одиноким женщинам не стоит заводить любовников исключительно ради физического удовольствия. Такое общение может помочь снять напряжение, но не принесет настоящей разрядки. Более того, это способно негативно повлиять на психическое состояние, заявил изданию «Мослента» сексолог Сергей Лукиянов.

О народных заблуждениях о сексе

На вопрос, нужно ли одинокой женщине вступать в интимные отношения ради здоровья, как часто советуют в народе, Сергей Лукиянов отвечает однозначно: не стоит.

«Есть ипохондрики, которые прямо спрашивают: “Скажите, сколько раз в неделю мне нужно заниматься сексом для здоровья?” — рассказывает эксперт. — Если они услышали где-то, что это необходимо раз в неделю, то к концу недели, если секса не было, у человека возникает тревога. Он начинает искать возможность, потому что ему якобы “надо”. Это чисто психологическое убеждение».

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По словам Лукиянова, секс ради здоровья — это миф и неправильное представление о самом процессе.

«Секс — это стремление к взаимному удовольствию и укреплению эмоциональной связи, — подчеркивает специалист. — В этом и заключается здоровое сексуальное поведение. Когда партнеры получают удовольствие друг от друга, это улучшает настроение, укрепляет иммунитет и в целом делает человека счастливее и расслабленнее».

Женщина, ищущая человека исключительно для секса, стремится сбросить напряжение. По мнению эксперта, точно так же ей мог бы помочь фаллоимитатор.