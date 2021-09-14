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Вторник, 14 сентября, 2021
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Сбежавший Мавриди рассказал, где скрывался после побега

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Сбежавший Мавриди рассказал, где скрывался после побега

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Обвиняемый в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди рассказал, где скрывался после побега из изолятора. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

6 августа он вместе с сообщниками сбежал из подмосковного изолятора. На свободе Мавриди пробыл больше всех — 13 сентября мужчину задержали в городе Митино Московской области. Поисками сбежавшего занимались сотрудники ФСБ, полиции.

— На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, — сообщает пресс-служба СК РФ.

Задержанный рассказал, что прятался в заброшенных зданиях в Москве, Московской области. Во время задержания в рюкзаке Мавриди нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. Сейчас мужчину вновь поместили в изолятор временного содержания.

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