Сбежавший Мавриди рассказал, где скрывался после побега

Обвиняемый в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди рассказал, где скрывался после побега из изолятора. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

6 августа он вместе с сообщниками сбежал из подмосковного изолятора. На свободе Мавриди пробыл больше всех — 13 сентября мужчину задержали в городе Митино Московской области. Поисками сбежавшего занимались сотрудники ФСБ, полиции.

— На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, — сообщает пресс-служба СК РФ.

Задержанный рассказал, что прятался в заброшенных зданиях в Москве, Московской области. Во время задержания в рюкзаке Мавриди нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. Сейчас мужчину вновь поместили в изолятор временного содержания.