СберБанк рассказал, почему нет причин волноваться после удаления приложения из Google Play

СберБанк рассказал, что делать после удаления приложения «СберБанк Онлайн» из Google Play. Специалисты уверены — причин для волнения нет

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Пользователям рекомендуют не удалять скаченное приложение с телефонов — актуальная версия работает в обычном режиме, операции доступны.

Скачать официальную версию приложения можно по ссылке с сайта банка. Устанавливать приложение из других источников не стоит.

Также можно использовать веб-версию СберБанк Онлайн, адаптированную для мобильных устройств.

— Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, а средства клиентов находятся в безопасности, — говорится в сообщении компании.

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Для скачивания и обновления в Google Play, помимо СберБанк Онлайн, недоступны СберБизнес, СберИнвестор X, СберБанк Инвестор и СберИнкассация.

Сейчас установить их можно здесь👇

— СберБизнес;

— СберБанк Инвестор;

— СберИнвестор X;

— СберИнкассация.