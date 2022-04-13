СберБанк рассказал, почему нет причин волноваться после удаления приложения из Google Play

СберБанк рассказал, что делать после удаления приложения «СберБанк Онлайн» из Google Play. Специалисты уверены — причин для волнения нет
Пользователям рекомендуют не удалять скаченное приложение с телефонов — актуальная версия работает в обычном режиме, операции доступны.
Скачать официальную версию приложения можно по ссылке с сайта банка. Устанавливать приложение из других источников не стоит.
Также можно использовать веб-версию СберБанк Онлайн, адаптированную для мобильных устройств.
Для скачивания и обновления в Google Play, помимо СберБанк Онлайн, недоступны СберБизнес, СберИнвестор X, СберБанк Инвестор и СберИнкассация.
Сейчас установить их можно здесь👇
— СберБизнес;
— СберБанк Инвестор;
— СберИнвестор X;
— СберИнкассация.