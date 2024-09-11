Сбербанк повысил ставки по вкладам до 20% годовых

Сбербанк с 11 сентября повысил ставки по вкладам «Лучший %» до 20% годовых, а по «СберВкладу» — до 19% годовых. Об этом сообщает «Коммерасантъ».

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, для получения максимальной ставки по вкладу «Лучший %» клиентам нужно вложить деньги на три года. При этом это должны быть «новые» финансы. Если же открыть вклад до года, то ставка составит до 19% годовых.

По «СберВкладу» максимальную ставку можно получить, если вложить деньги на срок от семи до девяти месяцев. Воспользоваться услугой могут зарплатные клиенты, пенсионеры, владельцы подписки «СберПрайм», а также клиенты, которые тратят по картам банка от 30 тыс. рублей.