Саша Стоун заговорил о проклятье команды звёзд в шоу «Выжить в Дубае»

В воскресенье в 18.30 на ТНТ выйдет новый выпуск реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+), в котором звёздная и народная команды продолжают жёсткую борьбу за главный приз. “Народники» уже в который раз вышибают звёзд на малых испытаниях, что заставляет селебрити задуматься о верности выбранной стратегии.

В прошлом выпуске шоу покинула Виктория Боня. Её уход станет шоком для участников звёздной команды: они отправляли ее на малое испытание в полной уверенности, что у неё есть все шансы на победу. Но чуда не случилось — Андрей Зубенко из народной команды обыграл Боню «всухую».

«Нас как будто прокляли! Такие эмоциональные качели. Вроде мы приехали такие довольные и счастливые, выиграли испытание, и вот мы теряем еще одного человека из команды», — выскажется Стоун

«Что там за непобедимость такая?», — не останется равнодушной к ситуации Надя Сысоева.

Пока звёзды набираются сил, играя в «богатое» поло, народная команда в пустыне добывает себе еду, проходя сложные испытания. В этот раз выполнение опасного задания не обойдется без присутствия доктора на площадке.

Ведущий Павел Воля впервые в истории проекта намекнёт звёздам, что они выбрали неправильную стратегию и потеряли уже столько игроков. В то время как народная команда на голосовании шокирует всех своим выбором. Их решение звёздные участники назовут «испанским стыдом».