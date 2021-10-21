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Четверг, 21 октября, 2021
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Саратовец по ошибке забил до смерти случайного человека

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В Саратове 51-летнему жителю Волжского района предъявлено обвинение в убийстве мужчины, пишет Регион 64.

Инцидент произошел днем 13 октября на улице Героев Краснодона. По версии следствия, ранее судимый горожанин решил свести счеты с пришедшим к соседу гостем, у которого якобы был конфликт с его гражданской женой.

Злоумышленник ворвался в чужой дом, вывел телу 59-летнеюю жертву на улицу и принялся избивать кулаками и ногами по голове и телу. В итоге потерпевший скончался.

При этом убийца не придал значения, что это совершенно другой человек, а не тот, с кем он намеревался разобраться.

Через несколько дней подозреваемый в преступлении задержали. На время следствия рецидивиста взяли под стражу.

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