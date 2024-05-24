Пятница, 24 мая, 2024

Самый рейтинговый латиноамериканский сериал «Новая жизнь Анны» покажут в России

Автор: 7info

Опубликовано

28 мая на медиаплатформе «Смотрим» премьера — самый рейтинговый латиноамериканский сериал «Новая жизнь Анны» (16+) про любовь, измены, страсть и гордость. Сериал вдохновлен культовым любовным романом «Сеньора Изабель» известного колумбийского писателя Бернардо Ромеро Перейро, а сценарий к нему написала его дочь, драматург Химена Ромеро. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».

Анна талантлива, красива и умна. Она 25 лет прожила в браке со своей первой и единственной любовью — Орасио Валенсуэлой, пока не узнала, что тот ей изменяет. Теперь Анна стоит перед выбором — спасти брак или сохранить свою гордость и начать жить с чистого листа. Вскоре она случайно знакомится с мужчиной по имени Хоакин Кортес. Он учтив, хорошо воспитан и… в два раза моложе ее. Но почему-то, что можно мужчинам, не всегда доступно женщинам? Мужу Анны общество прощает роман с молодой девушкой, а вот против ее чувств восстает все окружение, включая детей. Какой выбор сделает Анна?

Главную роль в мелодраме «Новая жизнь Анны» исполнила актриса Паола Турбай, обладательница звания «Мисс Колумбия», «Вице-мисс Вселенная» и участница конкурса «Мисс Мира-2012». В ее фильмографии более 25 проектов, среди которых «Менталист», «Блудливая Калифорния», «Настоящая кровь», «Ищейка» и «Черный список».

Зрители медиаплатформы «Смотрим» увидят мелодраму «Новая жизнь Анны» в профессиональном дубляже. Главную героиню Анну озвучила актриса Татьяна Шитова — официальный голос виртуального голосового помощника Алиса. Лучшая подруга Анны, Адриана, говорит голосом Ольги Зубковой, знакомой многим по сериалу «Секс в большом городе», в котором она озвучивала Саманту Джонс.

Премьерный показ сериала на колумбийском телевидении побил все рекорды по количеству зрителей, а позднее «Новая жизнь Анны» получила премию Produ Awards (аналог голливудской Emmy) в категории «Лучший латиноамериканский сериал».

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