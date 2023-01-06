Пятница, 6 января, 2023
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Самые опасные даты 2023 года назвала астролог Богданова

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Новосибирский астролог Юлия Богданова в интервью изданию atas.info назвала опасные даты в 2023 году.

Согласно её прогнозу, наиболее опасный период для людей ожидается в мае. В период с 12 по 22 число Богданова посоветовала избегать дальние переезды и перелёты, не планировать поездки. Также стоит избегать мест массового скопления людей.

При этом накануне сложного периода астролог пообещала россиянам очень удачный день – 29 апреля. 29 апреля, по её словам, можно смело покупать лотерейный билет. Специалисты уже сейчас называют эту дату «улыбкой фортуны», что, несомненно, подразумевает под собой большую удачу.

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