Вторник, 3 сентября, 2024

Самарский турист дошел пешком до Москвы, питаясь подножным кормом и сверчками

Автор: 7info7

Опубликовано

https://ru.freepik.com/free-photo/medium-shot-man-wearing-backpack_21252564.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=34a81c75-d002-430c-b8c6-1cca8c54085b

Житель Самары Евгений Юрьев совершил пеший поход до Москвы, преодолев расстояние за 75 дней. Об этом рассказало издание kp.ru.

Свое путешествие Евгений начал 15 июня, взяв с собой палатку, спальный мешок, необходимые медикаменты и запас энтузиазма. Целью самарца было добраться до столицы за 90 дней. О своих приключениях он рассказывал в Telegram-канале «Дико дикий турист».

«Чаще всего питался подножным кормом, пища, которая растет вокруг. Для набора белка ел сверчков. Приятного мало, одно дело съесть его по приколу, а другое — когда нечего есть. Но это восхитительный опыт, я чувствую себя первобытным человеком», — делится впечатлениями Евгений.

Первую часть пути путешественника сопровождала его верная собака по кличке Айя. Но после 1000 километров преодоленного пути Евгений принял решение отправить четвероногого друга домой, поскольку собака сильно устала.

По дороге Евгений успевал не только любоваться природой, но и заниматься творчеством: вырезал поделки из дерева, монтировал видеоролики и общался с подписчиками в сети. 30 августа путешественник достиг окраины Москвы, о чем свидетельствует его фото у станции метро «Котельники».

«Спасибо всем за эти замечательные 75 дней! Спасибо за поддержку, без вас я бы, скорее всего, не дошел», — заключил блогер.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Касимовском районе заметили лосей, перебегающих дорогу

Рязанская областная Дума и Союз «Торгово-промышленная палата Рязанской области» подписали Соглашение о сотрудничестве

В Рязани заметили новую электричку ЭП2Д

Какие аллергены особенно опасны осенью, рассказали специалисты

Региональных активистов Движения Первых посвятили в Хранители истории

Рязанских активистов Движения Первых посвятили в Хранители истории

В Рязани на одной сцене выступят губернаторский симфонический оркестр, народный хор имени Попова и DJ FEEL

В Рязани расширяется сеть онкологической помощи

В деле о гибели девочки в Нижнем Тагиле появился подозреваемый

Олег Рязанский соединяет сердца! А «Зелёный сад» дарит скидки молодожёнам

Назван вероятный покровитель «неприкасаемого» депутата Марьяны Безуглой

В «Мармакс» анонсировали новую программу для клиентов: скидка до 10%