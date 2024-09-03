Самарский турист дошел пешком до Москвы, питаясь подножным кормом и сверчками

Житель Самары Евгений Юрьев совершил пеший поход до Москвы, преодолев расстояние за 75 дней. Об этом рассказало издание kp.ru.

Свое путешествие Евгений начал 15 июня, взяв с собой палатку, спальный мешок, необходимые медикаменты и запас энтузиазма. Целью самарца было добраться до столицы за 90 дней. О своих приключениях он рассказывал в Telegram-канале «Дико дикий турист».

«Чаще всего питался подножным кормом, пища, которая растет вокруг. Для набора белка ел сверчков. Приятного мало, одно дело съесть его по приколу, а другое — когда нечего есть. Но это восхитительный опыт, я чувствую себя первобытным человеком», — делится впечатлениями Евгений.

Первую часть пути путешественника сопровождала его верная собака по кличке Айя. Но после 1000 километров преодоленного пути Евгений принял решение отправить четвероногого друга домой, поскольку собака сильно устала.

По дороге Евгений успевал не только любоваться природой, но и заниматься творчеством: вырезал поделки из дерева, монтировал видеоролики и общался с подписчиками в сети. 30 августа путешественник достиг окраины Москвы, о чем свидетельствует его фото у станции метро «Котельники».

«Спасибо всем за эти замечательные 75 дней! Спасибо за поддержку, без вас я бы, скорее всего, не дошел», — заключил блогер.