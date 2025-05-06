Садовод Воронова пояснила, почему не стоит сажать огурцы и помидоры сейчас

Сажать огурцы и помидоры на майских праздниках не рекомендуется из-за нестабильной погоды. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Воронова.

«Не дай бог, ударит мороз — температура всё время скачет. Огурцы и помидоры, может, вы ещё и спасёте при -1 градусе», — сказала Воронова.

Также она выделила основные ошибки при посадке этих овощей.

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«Первая ошибка — слишком ранний посев на рассаду. Растения вытягиваются, им не хватает света. Ещё важно не сажать их каждый год на одном и том же месте, потому что в почве скапливаются болезни», — отметила садовод.

По её словам, для огурцов и помидоров нужны разные условия.

«Огурцам нужна влажность, а помидорам — нет. Им, наоборот, нужен ветер, так как они опыляются ветром. Если поставить их в сырое место, пыльца не будет разноситься. Чаще всего помидоры выращивают в теплицах, поэтому обязательно нужно открывать форточки, чтобы обеспечивать вентиляцию», — подчеркнула Воронова.

Говоря о высадке огурцов, специалист напомнила: самоопыляемые сорта нужно сажать в парнике, а обычные — в открытом грунте. Также она посоветовала не собирать семена с огурцов и помидоров, если на упаковке указана маркировка F1.

«Будет расщепление — вы не получите тот же сорт», — пояснила садовод.