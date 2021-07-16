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С понедельника в Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов

Елена Лобанова
С понедельника в Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов
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С понедельника, 19 июля, в Москве отменят QR-коды. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Эта мера выполнила свою задачу. Он подчеркнул, что ее отмена не означает прекращения действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией, — подчеркнул Сергей Собянин.

Кроме того, в столице с понедельника снимут запреты на работу по ночам для заведений общепита, которые соблюдают эпидемиологические меры. Фудкорты также откроют.

Напомним, с 28 июня мэр столицы Сергей Собянин ввел QR-коды, которые дают только вакцинированным гражданам. Без него нельзя было посещать рестораны и массовые мероприятия. Однако веранды были открыты для всех.

При этом ранее Сергей Собянин грозился ужесточить правила. По его словам, система QR-кодов должна была работать даже на веранде кафе.

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