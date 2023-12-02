Суббота, 2 декабря, 2023
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С начала года на пожарах в частных домах в Рязанской области погибли 39 человек

7info
Фото: GUmchs62
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С начала года на пожарах в частных домах в Рязанской области погибли 39 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

131 пожар в частном секторе случился по электротехническим причинам. Оставленный на зарядке телефон, перегруз электросети и собранные вручную приборы являются основными угрозами здоровью людей, уничтожают имущество и становятся причиной гибели.

Чтобы обезопасить себя и своих близких необходимо всегда быть готовым к чрезвычайной ситуации:

установите дома автономный пожарный извещатель, которые сработает при малейшем появлении дыма, тогда вы сможете вовремя покинуть дом или затушить пожар, пока тот еще не разгорелся;

держите дома огнетушитель, при тушении электрических приборов и проводки он пригодится как нельзя лучше;

храните дома самоспасатель, человеку достаточно 5 вдохов ядовитого дыма, чтобы потерять сознание, а самоспасатель поможет отфильтровать воздух, и вы быстрее покинете задымленную зону.

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