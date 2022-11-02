С января по август 99 организаций Рязанской области оказались убыточными

С января по август 2022 года 99 предприятий Рязанской области показали убытки на 2,8 млрд рублей. Статистику по крупным и средним организациям приводит пресс-служба Рязаньстата.

Сальдированный финансовый результат предприятий региона составил 56,2 млрд рублей. По сравнению с прошлогодним показателем это на 41,3% больше.

В Рязанской области по итогам 8 месяцев прибыль показали 74,4% предприятий, убыток – 25,6%.

Самыми прибыльными оказались обрабатывающие производства, торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство.

99 организаций региона показали убыток на общую сумму 2,8 млрд рублей, что на 51,2% ниже значения за аналогичный период 2021 года.

В статистике не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные (муниципальные) учреждения, некредитные финансовые организации.

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