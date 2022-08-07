С 8 августа на одной из улиц Рязани закроют движение транспорта

С 6 утра 8 августа до 24 часов 11 августа закроют транспортное движение по улице Великанова от дома №12 до дома №16. Об этом говорится на сайте мэрии.

На теплосетях будут проводить ремонтные работы. Временно движение городского транспорта организуют по изменённой схеме.

Троллейбусы маршрута №10 при движении из центра города следуют до «Рязанской таможни» по своему маршруту, затем по Московскому шоссе и улице Юбилейной. Обратно – от конечной остановки «Улица Крупской» по ул. Крупской, Народному бульвару и далее по своему маршруту.

Автобусы маршрута №42М2 при движении со стороны Приокского следуют до «Бульвара Победы» по своему маршруту, далее – по Народному бульвару, улице Крупской до «Улицы Крупской» и затем по своему маршруту.

Автобусы маршрута №88М2 при движении из центра города следуют до «Бульвара Победы» по своему маршруту, затем – по Народному бульвару, улице Крупской. Обратно — от конечной «Улица Крупской» по ул. Крупской, Народному бульвару и далее по своему маршруту.

В рязанской администрации попросили горожан учитывать эту информацию при планировании маршрута.