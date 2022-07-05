С 5 июля в Рязанской области ввели особый противопожарный режим

5 июля в связи с повышением пожароопасной обстановки на заседании регионального правительства утвердили постановление об установлении на территории области особого противопожарного режима. Во всех муниципальных образованиях области в настоящий момент установлен четвёртый класс пожарной опасности, а в Клепиковском районе — пятый, максимальный. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В период действия особого противопожарного режима в определенных регионах устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещено посещение гражданами лесов. Исключение предоставляется жителям тех населенных пунктов, подъезд к которым осуществляется по дорогам в границах лесного фонда, а также государственным служащим, должностным лицам органов госвласти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, действующим в связи с исполнением должностных обязанностей, и лицам, выполняющим работы по охране, защите, воспроизводству лесов, заготовке древесины, в сфере охотничьего хозяйства.

Запрет также распространяется на въезд транспортных средств в леса. При этом возможен проезд экстренных служб, включая пожарную охрану, полицию, скорую медицинскую помощь. Предусмотрен ряд других исключений.

В условиях особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам, иным постройкам. Запрещено использовать открытой огонь, разводить костры на землях населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

Кроме того, запрещено готовить пищу на мангалах и открытом огне на территориях, граничащих с лесами. Приготовление шашлыков на даче допустимо только при безветренной погоде. Мангал должен стоять не ближе 5 метров от строений, а рядом должно быть ведро с водой.

За пожарной безопасностью дачных участков должны следить их владельцы — очистить территорию от сухих веток, валежника и «горючего» мусора.

В условиях особого противопожарного периода, нарушителям режима грозят штрафы: гражданам в размере от 10000 до 20000 рублей;

должностным лицам — от 30000 до 60000 рублей; юридическим лицам — от 200000 до 400000 рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 60000 до 80000.

Для пресечения и выявления нарушений порядка выжигания сухой травы и разведения костров сотрудники Главного управления и МВД проведут совместные рейды, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Также, к патрулированию будут привлечены представители общественных организаций и волонтеры.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.