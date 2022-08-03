Татьяна Проводина

С 3 по 5 августа жителей Рязанской области ждёт жара до плюс 32 градусов

Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

С 3 по 5 августа жителей Рязанской области ждёт жара до плюс 32 градусов.

ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение в связи с жарой 30-32 градуса. Прогноз на ближайшие дни представило «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В чрезвычайном ведомстве призывают жителей региона воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, во время отдыха вблизи лесных массивов не бросать непотушенные спички и окурки, а также не разрешать детям играть с огнём.

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